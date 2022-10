Wanda Nara se reencontró con Mauro Icardi luego de anunciar su separación a la distancia , ya que la empresaria se quedó un mes en la Argentina cumpliendo diversos proyectos laborales de sus marcas y en Telefe , como jurado de "¿Quién es la máscara?" . Como si fuera poco, fue relacionada con L-Gante y esquivó los rumores, aunque no negó las versiones.

Pero en medio del escándalo que estuvieron involucrados por el supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante , la empresaria y el futbolista se mostraron juntos y sonrientes , celebrando el cumpleaños de su hija menor, Isabella . La niña lleva semanas en un nuevo país pero se mostró muy feliz por su presente.

Ahora, fue la propia Wanda quien negó una reconciliación con su marido , a pesar de la felicidad que mostró la imagen. “Estoy hablando en este momento con Wanda Nara” , dijo Luli Fernández en el programa “Socios del espectáculo” de El Trece .

“Le digo 'Wanda, ¿qué onda esta imagen?, ¿volvieron con Mauro?' " , sostuvo la mujer. Y prosiguió: " Me responde: 'es el cumple de mi hija'. ¿Entonces es rotundo no?" , le repregunta Luli. Y confirma: " Rotundo no".

La foto de Wanda Nara y Mauro Icardi que siguen los rumores de acercamiento

Asimismo, Fernández agregó que, ante los rumores, Wanda le aseguró: “No voy a tener más bebés ”. “La realidad es que ella cada vez que puede dejar en claro que está parando en un hotel , pero la realidad es que esto está rotundamente finalizado” , agregó la periodista.