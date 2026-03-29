Aseguran que Zunino de "Gran Hermano" tiene un pasado oculto como stripper: "El Principito..."

Además del interés que genera qué sucede con los participantes en "Gran Hermano: Generación Dorada" día a día, sus jugadas, estrategias, alianzas y peleas; con el paso de los días cada uno se gana el cariño del público y su vida fuera de la casa también despierta curiosidad entre los fans. Así las cosas, en las últimas horas generó sorpresa cuando se conoció el supuesto pasado oculto de Franco Zunino.

El joven, quien se besó apasionadamente con Luana, ingresó al reality de Telefe con un perfil bajo. Contó que trabajó como pizzero en Miami y que actualmente se desempeña como personal trainer. Sin embargo, en la última emisión de "Secretos Verdaderos" (América TV) salió a la luz una historia que el "hermanito" no mencionó en el casting. Según se expuso, habría tenido un pasado como stripper y bailarín de caño en "El Ángel", un reconocido boliche de Gualeguaychú, Entre Ríos.

El creador del espacio, Osky Beigbeder, reveló que descubrió a Zunino a través de redes sociales y lo bautizó con un sobrenombre especial. "Muy bonito, El Principito le decía yo", recordó en una entrevista que brindó al ciclo de Luis Ventura.

A su vez, lo describió como un joven "ingenioso, ocurrente y muy bonito" que se destacaba por un show "en estado salvaje" y con mucho futuro. En esa misma línea señaló: "Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y lo está consiguiendo, ¿no?".

Franco Zunino de "Gran Hermano" en "El Ángel". (Foto: Captura América TV).

Las imágenes difundidas muestran a un Franco con un perfil distinto al que se ve en "Gran Hermano", con soltura en el caño y participando de performances en las que se quitaba la ropa frente al público.

Mientras tanto, afuera crece el debate sobre si ocultó parte de su historia para construir otro perfil dentro del juego, uno en el que es ajeno al mundo del espectáculo. La polémica no deja de crecer en redes sociales y muchos se preguntan si esta estrategia podría impactar en su continuidad dentro del reality de Telefe.