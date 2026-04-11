La hija de Andrea Del Boca habría usado un auricular en su ingreso a "Gran Hermano" y estalló una fuerte polémica: "Si guionan..."

Tras la abrupta salida de Andrea Del Boca de "Gran Hermano: Generación Dorada" por la fuerte caída que sufrió, su hija, Anna, ingresó a la casa como protagonista del primer "Congelados" para llevarse las pertenencias de su mamá. Además de las repercusiones por las palabras que tuvo con los enemigos de la actriz, la joven fue duramente criticada cuando algunos usuarios detectaron que habría usado un auricular durante su paso por el reality de Telefe.

Aunque el paso de Anna Del Boca por el ciclo fue breve, alcanzó para sacudir la convivencia dentro de la casa y también el clima afuera. En redes, varios usuarios apuntaron contra su actitud confrontativa frente a algunos participantes, pero la atención cambió rápidamente de foco cuando empezó a circular una imagen que mostraba un supuesto dispositivo en su oído.

Fue Ángel de Brito quien compartió la captura en su cuenta de "X" (ex Twitter) y lanzó una frase con ironía. "¿Hola auricular?", escribió el periodista. Lo que encendió aún más la polémica.

Desde ese momento, se multiplicaron los mensajes filosos y las sospechas por una posible ventaja o una ruptura del aislamiento del reality. Al mismo tiempo, resurgieron las teorías sobre una presunta intervención de la producción en el juego.

El posteo de Ángel de Brito sobre Anna Del Boca. (Foto: X/ @AngeldebritoOk).

"Espero que no sea un testeo para meterla adentro de la casa", "Si guionan un congelados, imaginate el resto", "Andá para allá, hace esto, decí lo otro. Pará, no te vayas. Volvé y decís tal cosa. No me quemés Ángel", fueron algunas de las reacciones que circularon.

Aunque, también hubo quienes salieron a bajar el tono: varios internautas defendieron la situación y explicaron que no era participante del juego. "Pero si no es participante jajaja obvio que puede tener un audífono", "Gente, le marcan los tiempos por el auricular", señalaron, intentando desactivar la controversia.