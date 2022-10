Más allá del escándalo que la rodea, Wanda Nara cumplió cual laburante que cuida el presentismo, y fue a grabar a Martinez “Quién es la máscara?”. Cuidada por la producción para que no se filtre Mauro Icardi, que no es solo amor lo que lo mueve. Los magos influyen. Con muy buena onda con Lizy sobre todo, y ahora mejor con Natalia, a quien todos sabemos no le gustan estos líos con Icardi y L-Gante. Anoche salió Oriana Sabatini (que Wanda ya había revelado por error), y van cerrando el círculo ya que les quedan cinco programas para terminar la primera temporada del reality en Telefe. Al parecer están aprendiendo de los errores de producción y comunicación, y no descartan viendo la realidad de las audiencia en tele abierta, si consiguen los sponsor, que aquí sí, amortizaron, está en un ballotage entre los jerarcas.

***

Primer viaje familiar de Susana,con su hija Mecha y Lucía y Manuel, todo pagado con sus dineros, cero canje, pasajes, hoteles de lujo, excursiones y entradas para los partidos del Mundial de Qatar. Mejor no sacar cuentas, porque además debe salir de Uruguay, no desde aquí. Este planazo la tiene muy entusiasmada, de manera que durante octubre se quedará tranquila en La Mary, y se organizará con los detalles. Al pagarse todo de su bolsillo, no tiene obligación de hacer notas para Telefe o Paramount, pero como es amiga de Marley capaz que logra alguna imagen. Es importante repetir, pagó todo.

***

Ayer a la mañana volvían de Montevideo en barco con servicio de comida y champagne, “Solita”Silveyra y Verónica Llinás , tras hacer varias funciones de “Dos locas de remate” en el Metro. Exitazo increíble, donde van la rompen. Fue a disfrutar de sus actuaciones Carlos Perciavalle y luego comieron en un lugar por ahí, para hablar del homenaje que están queriendo realizar a la inolvidable “China”Zorrilla”. “Solita” que tiene estómago resistente comió salmón ahumado al alba, la Llinás, no lo hizo. Terminan esta gira, que dejó ricos a sus productores, el próximo 9 de octubre en Resistencia y el 10 la Silveyra se embarca rumbo a Nueva York. Inicio de vacaciones.

***

A último minuto se suspendió el viaje de Moria Casán y el elenco del Complejo Teatral de Buenos Aires, responsable de los sueldos y la producción, a Paraguay. Según dicen se enfermó Vivian El Jaber y como se trata de un clásico de Shakespeare, Muscari , su adaptador y director, no confiaba en que ninguna actriz pudiera hacer el reemplazo. No pudo ser el regreso de la Casán, años después de su estadía en El buen pastor. La actual directora del Complejo Gabriela Ricardes, cercana al diputado del PRO Hernán Lombardi,quedó en reprogramar la visita para dentro de unos meses.

***

Avanza forzado por las circunstancias “Gran Hermano”, donde todos los días surgen nuevas dificultades. La construcción es un rubro complicado y ahí el tema electricidad tiene que funcionar al 100%. La semana próxima irán develando los participantes de cuenta gotas, como para calentar la pantalla. Y terminan junto a Santiago del Moro los “analistas” que por ahora largan dos confirmados, Marcelo Corazza y Gastón Trezeguet, que solía ser terrible, pero ahora va domesticado.

***

A pesar de que muchos que la vieron a la ficción “Limbo” creen a pie juntillas que es un bodrio, Star Plus le da otra temporada. Capaz les anduvo bien en España. Ahora, “Pampa”, la productora favorita de Disney trabaja en configurar para la ficción el libro de Gabriel Rolón, “La voz ausente”. Protagoniza Benjamín Vicuña, con Gimena Accardi. Jazmín Stuart, con el cineasta uruguayo Gustavo Hernandez. Por lo demás, Vicuña herido por varios amores, esta vez no va a contar nada, para no generar expectativas y odios. Tipo ubicado.

***

Última semana de grabaciones en Pilar de “The Challenge” con Marley en la conducción y varios que se perfilan finalistas, Burlando, Elizalde, Sol Perez, pero se sabrá en breve los 4 que quedarán listos para competir en forma internacional. Aquí el ganador se lleva 15 millones de pesos, pero el que gane en la final internacional se salva: un millón de dólares. Van a competir 4 finalistas por cada país, Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Argentina en una locación aún reservada. EL programa de Marley que graban en una casaquinta de Pilar saldrá al aire recién el año que viene (2023) tipo febrero. Lo van a guardar porque el formato es super exitoso a nivel internacional. Y es MTV, de Paramount.

***

El viernes 14 de octubre vuelve Julieta Ortega a “Perdidamente”, la obra de Muscari que protagonizan Ana María Picchio y Leonor Benedetto, Karina K y Patricia Sosa. Durante su ausencia la reemplaza Emilia Mazer, quien ya había hecho otro reemplazo (la Picchio). Está paseando por Nueva York con su único hijo Benito, de su matrimonio con Iván Noble. Son sus vacaciones programadas antes de volver a poner la energía en la obra que va a Mar del Plata, temporada 2023.

***

Se conocieron las ternas de los candidatos para los premios ACE, temporada 2021/ 2022. Muy nominado resultó el exitoso espectáculo “Inmaduros”, que logró nominaciones en escenografía (Jorge Ferrari), producción (Suar&Laviaguerre), mejor comedia y a Mauricio Dayub mejor director. Luego, Suar y Peretti, nominados como mejores actores, Carla Pandolfi, Fer Metilli y Pata Echegoyen como mejores actrices de reparto. También resultaron nominadas Llinás y la Silveira, y Ricardo Darín y Germán Palacios por la dirección de “ART”. En breve se dirán la fecha de la entrega de los premios que transmitirá la Tv Pública.

***

Curiosidades del rating: los cinco programas más vistos del domingo, “Quién es la máscara?”, 9 puntos de promedio, “PPT”, 8,9 , “Pasapalabra famosos”, 7,8, “El último pasajero”, 7, y “La Peña de Morfi”, 6,5. Luego, los 5 de menor audiencia, “Carburando”, 1,6, “Pasión por el fútbol”, 2,1, “Cine del domingo”, 3, “Cine shampoo”, 3,2, y “Almorzando con Juana Viale”, 3,4. Solo los de Telefe y El Trece porque el promedio de los demás es el siguiente, Canal 9,1,1, América, 0,8, Tv Pública, 0,5, Net y Bravo Tv”, 0,1. Buen número para el total de cable de noticias que en el prime time marcó, 9,5. En cuanto a “100 argentinos dicen”, 5,7, quedó segundo en su franja y en El Trece. El día lo ganó Telefe, 6,8, El Trece, 4,6. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.