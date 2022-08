En breve, cuando llegue a su fin la exitosa tira " Fugitiva", Telefe pondrá en el aire "Génesis", una adaptación de uno de los libros más reconocidos de la Biblia, que aborda la historia del origen de la humanidad e invita a entender el presente volviendo al principio de todo. Realizado en siete fases diferentes, este drama impactante busca mostrar cómo se creó el mundo y cómo fueron los primeros 2.300 años de la humanidad según los libros del Antiguo Testamento. No es una producción turca, de las que tanto agradan a los argentinos, como la también exitosa "Zuleyha", pero el canal considera que logrará buenos resultados que se reflejarán en el rating.

***

Aunque Marcelo Tinelli está a pleno con su ciclo de El Trece, al ser grabado tiene días libres y se escapa a Punta del Este, donde está instalado uno de sus jurados estrella, Cristian Castro. Este finde fue homenajeado en la ciudad uruguaya que también eligió Susana Giménez para vivir, en el marco de la conmemoración del 115 aniversario del balneario. El conductor fue agasajado con una cena en el Hotel Enjoy en su calidad de "vecino asiduo al balneario y su contribución a la difusión del destino". Del ágape participaron unas 300 personas y Tinelli estuvo acompañado por sus hijos Francisco y Candelaria, y el inseparable novio de esta, Coti.

***

Aunque estuvo alejado de la tele, ya que los programas que condujo no funcionaron en la televisión con bajo rating, el canal de las pelotas apuesta a Guillermo "Pelado" López, tal como anticipó esta sección, y dicen que este se siente muy conforme con la propuesta que le hicieron las autoridades y considera que en esta oportunidad llegará al menos, a los tres meses en el aire. Recordemos que se trata de un programa de entretenimiento con entrevistas y juegos divertidos. En uno de los segmentos, "Juego Chino", los participantes competirán por embocar pelotas de tenis desde altura en un recipiente ubicado en la planta baja. Veremos, veremos y después sabremos si logra los objetivos que prometió.

***

La abogada Ana Rosenfeld aprovechó la feria judicial para tomarse un descanso y viajar. En las redes sociales, al igual que muchos famosos argentinos y extranjeros, pasó por Ibiza, y ahora se encuentra en Turquía, pero ya adelantó que su viaje está por finalizar y debe volver a Buenos Aires para retomar sus actividades laborales en provincia, ya que en CABA está suspendida por el Colegio de Abogados por un año. Igual se da los gustitos y le hace honor a la frase "el que tiene dinero hace lo que quiere".

***

Con el cabello color miel -dejó atrás el negro azabache-, Verónica Varano dicta clases de yoga por Zoom y le va muy bien. La actriz y conductora se recibió hace varios años de profesora y durante la pandemia, para no abandonar a sus alumnas, continuó atendiéndolas mediante la computadora. Si bien está alejada de la profesión, la pasa muy bien en su nueva etapa sentimental en pareja con Gustavo Bermúdez, a quien muchos llaman ahora "pelucón", debido a que luce su cabello como hace dos décadas. Ahora bien, infidentes que nunca faltan aseguran que fue convocada para conducir un ciclo en Net, pero no arregló, ya que "indirectamente" pidió como cachet una fortuna. Y bueno, deducimos que, así como tiene organizado su tiempo, tiene una buena vida.

***

Hay algunas críticas acerca de la entrevista que le realizaron Guillermo Andino y su compañera, María Inés Ludueña, a Rodrigo de Paul, ya que todo indicaría que el novio de Tini quería calmar las aguas acerca de la fuerte exposición en la que se posicionó a Camila Homs e, inclusive, a la propia cantante. Algunos colegas dicen que no fueron a fondo, pero hay una realidad y es que la producción del noticiero consiguió la palabra más buscada, la del futbolista. Todo suma.

***

El de hoy será un cumpleaños diferente para Isabel Macedo, ya que luego por un tiempo no estará en su amada Salta. Como veníamos anticipando, la actriz y su familia se mudarán a Buenos Aires a fin de año, más específicamente, a la casa de ella en San Isidro. Por eso, Macedo, que soplará 47 velitas junto con su marido, Juan Manuel Urtubey, y sus dos hijas, está muy movilizada. En 2023 rodará una serie para una plataforma -el yeite de todos ahora-, regresando así a su profesión. Diremos, además, que el ex gobernador salteño acaba de concluir un máster en gestión de empresas en una universidad española. Siempre en movimiento.

***

A una semana de su debut, "Canta Conmigo Ahora" está encontrando su nicho de público y su personalidad. Todo lo que toca Tinelli tarde o temprano se contagia algo de su brillo, por eso muchos de los 100 jurados -los que no son famosos todavía- aprovechan el envión. Como Crash, que también es una de las principales voces de la cortina oficial del programa y este jueves hará el lanzamiento de su nueva canción "En busca de amor", en The Roxy Bar. La cantautora y actriz capitaliza el momento de exposición, y lo bien que hace, porque no todos cobran los miles que el Puma o Cristian Castro.

***

Veníamos hablando esta semana de lo difícil que es para el cine argentino "durar" en las salas frente a los tanques pochocleros. Por eso hay que destacar las buenas producciones como "Lunáticos", que se estrena este jueves y ojalá permanezca varias semanas en cartel. Méritos le sobran: realizada con talentos y técnicos argentinos, mexicanos y uruguayos, esta sátira de humor negro que se mete con la política latinoamericana está protagonizada por Daniel Hendler, Luis Ziembrowski, Rafael Spregelburd, Gerardo Chendo, Verónica Llinás, Julián Kartun y Marina Bellatti entre muchos otros.

***

Como contábamos ayer, en Telefé trabajan a todo vapor para la nueva gran apuesta del canal, "¿Quién es la máscara?", y harán el anuncio oficial a mediados de la semana que viene, ya con los cuatro "investigadores" confirmados. Es que el último se está definiendo por estas horas -los otros son Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Lizy Tagliani-, y Natalia Oreiro recién termina con las promociones de "Santa Evita" por lo que estaba muy a full (como siempre). Octubre sería el mes de estreno, al igual que la nueva edición de "Gran Hermano", aunque todo "con pinzas", porque las megaproducciones en estos tiempos siempre dan sorpresas.

***

Un lujazo se dio este fin de semana Jey Mammón, ya que recibió en su show del Multitabarís Comafi a dos grosos: Julia Zenko y Rubén Rada, junto con su pareja. Ambos artistas disfrutaron del espectáculo "El mundo de Jey" luego y sorprendieron al público subiendo al escenario para acompañar en el piano a Jey, que en un momento se quebró de la emoción por las palabras del Negro, con quien lo une una cálida amistad. Jey vive un gran año, con "La peña de Morfi" siempre arriba los domingos y su faceta como músico muy activa. Bien por él.