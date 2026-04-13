Fabio Agostini de "La Casa de los Famosos" llega a "Gran Hermano": cuándo será su ingreso a la casa

Días atrás, los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada" se sorprendieron al conocer que vivirán un intercambio con "La Casa de los Famosos" (Telemundo). Así se dispuso que Solange Abraham será la argentina elegida para viajar a México y que en su lugar llegará Fabio Agostini. En medio de la expectativa que generó este movimiento, se supo para cuándo está prevista su incorporación a la casa.

De acuerdo con la información de La Pavada del Diario Crónica, este martes ingresa a la casa de "Gran Hermano GD" el modelo español, por el intercambio que llevó a Sol a México. Su desembarco genera expectativa entre los participantes, que ya se preparan para la llegada de una nueva figura que puede alterar alianzas y estrategias en plena competencia.

Dicho esto, la idea de producción es que el reality con Santi del Moro siga hasta agosto, atravesando incluso el Mundial, siempre y cuando los números acompañen. Esta decisión responde al buen rendimiento del ciclo, que se mantiene como uno de los programas más vistos y con mayor repercusión en redes sociales, sosteniendo el interés del público semana a semana.

Esta noche se vive una nueva gala de eliminación, con Brian Sarmiento en la puerta, mientras los participantes -Zilli, Pincoya, Juanicar, Tamara, La Maciel, Zunino, Lola y el resto- se reparten en distintos grupos. Sin comida, la convivencia se vuelve cada vez más difícil y la tensión crece entre los 20 jugadores que siguen en carrera, en una etapa donde cualquier movimiento puede cambiar el rumbo del juego.