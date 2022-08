Los enfrentamientos en el clan Maradona resurgieron con todo. En el comienzo de la semana, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda tuvieron una escandalosa pelea en vivo en el programa de Jorge Rial, "Argenzuela". En las primeras horas del martes, Dalma Maradona salió a defender a su mamá y apuntó duramente contra la madre de Dieguito Fernando.

El origen del enfrentamiento entre las dos ex parejas de Diego Maradona, se dio porque Ojeda acusó a Dalma y Gianinna Maradona de sacar provecho de un negocio de vinos en el exterior, que llevaría la marca de "El Diez".

De tal modo, en las últimas horas Dalma compartió en Instagram la conversación que tuvo con Verónica Ojeda, a pocas horas del nacimiento de su segunda hija, Azul.

La captura de pantalla la facilitó Estefi Berardi, y en la misma se puede leer: "Acá las pruebas y se termina la historia para mí". Los mensajes son prueba de la charla cordial que tuvieron en ese momento, antes del polémico ida y vuelta entre Ojeda y la campeona de "Masterchef Celebrity".

"¡Felicitaciones! ¡Bienvenida Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos", escribió en principio la pareja de Mario Baudry, a lo que la hija del ídolo del fútbol respondió: "Gracias Vero. ¡Estoy bastante dolorida pero feliz!"

La conversación de Dalma Maradona con Verónica Ojeda, quién luego tuvo una fuerte pelea con Claudia Villafañe.

Luego de las felicitaciones por su nueva bebé, Ojeda agregó también un saludo de Dieguito Fernando para su hermana. "Cuando se despierte Dieguito le manda un saludito a su sobrina", expresó.

Al rato, ante la falta de respuesta, Verónica envió un audio, y Dalma procedió a explicar en sus historias de Instagram: "¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima! Cuando me vuelvan a dar el celular y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales diciendo mierd... de mí".

"¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?", agregó la hermana de Gianinna Maradona, visiblemente molesta.

