L-Gante y Tamara Báez no se cansan de estar en el centro de atención de los medios. Luego de su problemática ruptura que tuvo a Wanda Nara como tercera en discordia, volvieron a estar en boca de todos cuando el cantante le puso un bozal legal a su ex pareja que le impedía hablar de los conflictos judiciales, familiares o de cualquier tema que involucre a su hija Jamaica o al mismo cumbiero.

.

Sorpresivamente, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, Elián Valenzuela decidió saludar a su ex pareja de manera pública a través de sus redes sociales. Esto encendió las redes sociales, ya que en las semanas previas venían discutiendo por la cuota alimentaria de su hija y la joven madre hasta acusó a Wanda Nara de entrar a su casa a robarle.

Wanda Nara acusada como tercera en la relación

Estefi Berardi mostró que L-Gante subió una historia a su Instagram personal en la que se ve a la ex pareja sentada en un auto y en los brazos de Tamara Báez, su hija Jamaica. Ambos sonríen de manera muy alegre y además el cantante escribió: "Que tengas un hermoso día mamá". Parece que esta foto y mensaje no le llegó a convencer a Elián porque minutos después la eliminó.

Primera historia que eliminó L-Gante

.

Arrepentido, Elián volvió a subir una foto, pero esta vez estaba él solo. La foto deja ver una sonrisa y un mensaje que dice: “Feliz día a la mujer que me dio el honor de ser padre”, junto con un flamante emoji de corazón rojo. Esta vez, L-Gante evitó nombrar a Tamara Báez y tampoco la etiquetó en la foto.

Segunda historia que subió el cumbiero

Días atrás, el cumbiero subió el adelanto de su videoclip en donde aparece la ex pareja de Mauro Icardi. Tamara Báez no se lo tomó para nada bien y salió a cruzarlos en redes sociales. "Jajaja lo más bizarro que vi en mi vida", comentó la joven en una historia de Instagram. No contenta con esto, redobló la apuesta y compartió un mensaje que le dejó un seguidor: "Cuando el marido dijo que es el hazmerreír de todos, no le erró", escribió una fan de la influencer. Ella añadió: "Literal", con un emoji de vómito.