Tamara Báez no se guarda lo que siente, en especial tras su polémica separación de L-Gante. Después de años de ser la novia del cantante y tener una hija juntos, ambos tomaron caminos distintos pero no lo hicieron en buenos términos. En las últimas horas, la influencer dejó un misterioso mensaje que muchos lo conectaron con el artista, quien estaría comenzando una relación con Wanda Nara.

Justamente una de las últimas apariciones de Tamara Báez fue contra la empresaria, quien recientemente se separó de Mauro Icardi, también en medio de un fuerte escándalo mediático. La madre de Jamaica se burló de la investigadora de "¿Quién es la máscara?" por su apariencia en el adelanto del video que publicarán junto a L-Gante en los próximos días.

Tamara Báez y L-Gante juntos.

Tras mostrarse sorprendida por el contenido del adelanto, la joven publicó una imagen en sus historias de Instagram. Su signo en el zodiaco es Cáncer, por lo que mostró algunos detalles que marcarían parte de su personalidad. La lista incluye textos como "Nunca subestimes a mi sexto sentido, él falla muy pocas veces" o "Sé que me merezco más de lo que en realidad tengo".

Además, la publicación expresa: "Si vas a tocar a mi corazón, por favor, no te vayas sin decir adiós". Ella no sumó palabras más que un emoji de un corazón, a modo de coincidir con las palabras de la foto que decidió compartir. Tamara Báez no se mantuvo al margen de los rumores mediáticos que vinculaban a Wanda Nara con su ex pareja, por lo que hizo fuertes denuncias.

Tamara Báez y un mensaje que podría estar dedicado a L-Gante.

La influencer se mostró molesta por un fallo judicial en su contra. Tras fuertes disputas legales con L-Gante, el cantante le colocó un bozal legal que incluye la prohibición de mostrar a su hija en redes sociales. De todos modos, todavía les falta resolver la suma de dinero correspondiente de la manutención de Jamaica, algo que también trajo momentos tensos entre ambos.

