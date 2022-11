Desde que la China Suárz y Rusherking anunciaron que estaban en pareja, ambos se mostraron muy felices y acompañandose en cada progreso de sus respectivas carreras. En este caso, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio decidió dedicarle unas tiernas palabras al cantante.

Para expresar su amor, no le bastó una carta manuscrita, sino que también decidió poner un pasacalles en la dirección en la que vive la ex pareja de María Becerra. Allí se puede leer: "De tí nada me separa, ¿ya te puedo decir que te amo? Chinita".

Frente a tal declaración de amor, Rusherking escribió: "Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Que hermosa sorpresa, sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor". En el video que compartió se lo puede ver saliendo de su domicilio y mostrando el mensaje que le dejó la China Suárez.

Mientras tanto, la modelo se encuentra en Dubái realizando un trabajo que tenía pactado, así como también promocionando su nueva canción junto a El Polaco. La artista se muestra muy contenta con su nueva faceta y promete lanzar más temas en el futuro.

Asimismo, luego de un año, la China Suárez contó cómo le afectó el escándalo que vivió con Wanda Nara y Mauro Icardi. En la mesa de Juana Viale aseguró que tuvo que tomar medicación, pero que actualmente está mucho mejor.

