Parece que la China Suárez está enfocada en su carrera como actriz y cantante. Tras haber sido la tercera de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el recordado "Wandagate", la artista se alejó de los escándalos de la escena local y se concentró en sus proyectos. La novia de Rusherking asombró a todo el mundo al anunciar que realizó un tema musical con "El Polaco" y a su vez compartió en Instagram el outfit que eligió para el videoclip.

La China Suárez y el Polaco grabaron un tema juntos

La China Suárez se caracteriza por participar en los mejores desfiles de moda del mundo, pero muchas veces más simple es mejor. Para el videoclip, la actriz escogió vestir un jean oversize con un tiro bajo que deja al descubierto el abdomen. Asimismo, acompañó el look con un corset de seda tornasolado y un hermoso collar de perlas.

Por otro lado, la actriz, que estuvo recientemente en España promocionando su película "Objetos", está en el mejor momento de su relación con el cantante Rusherking. Fue protagonista del videoclip de la canción "Perfecta", el último tema de su pareja en donde se ve a ambos muy enamorados y a los besos en un campo de girasoles amarillos. Asimismo, estuvo envuelta en rumores de compromiso con su actual pareja ya que ambos compartieron una foto en la que tienen puestos anillos matrimoniales.

La China Suárez en el videoclip de " Perfecta" de Rusherking

Al ser consultada por Jey Mammón sobre si está pensando en tener hijos con Thomas Tobar en el programa "La Peña de Morfi", la China Suárez se mostró nerviosa y se confesó. "¿Vos que sos mamá pollito, te gustaría volver a ser madre, tener más hijos?", le preguntó sin filtro el conductor del ciclo de Telefé.

"Por ahora no, tres es un montón", respondió tras un suspiro y a su vez dijo que aún no habla con Rusherking sobre la idea de tener hijos juntos. "La verdad, no hablamos del tema. No soy mucho de proyectar y de hablar a futuro. Me encanta lo que estamos viviendo. Somos muy felices ahora y es lo único que nos importa", añadió.

Eugenia Suárez en "La Peña de Morfi"

Asimismo, abrió su corazón y se expresó con mucho amor sobre lo que siente por su pareja. "Es que él es humilde, es bueno, tiene un corazón de los que ya no te encontrás. Es muy puro, no está contaminado. Es buen amigo, es buen hijo", dijo la artista.

La pareja formada por la modelo y el cantante está en su mejor momento

Más aún, habló de la diferencia de edad y generacional que los separa, ella con 30 y el joven con 22. "Tomi viene con esto de las nuevas generaciones, que vienen más livianitos, sin tanto prejuicio. Esta generación viene mucho más liviano y sobre todo él me da paz", aseguró.