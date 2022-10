La primera emisión de “ Gran Hermano 2022” trajo grandes polémicas por el pasado de los participantes, pero también por lo sucedido al aire. El escándalo comenzó cuando dos de los hermanitos se encontraron dentro de la casa y, al saludarse, mostraron conocerse desde antes. A su vez, segundos antes de que Martina Stewart Usher entrara a la casa, lanzó contundentes comentarios discriminatorios.

“A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar”, expresó la participante, quien rápidamente fue criticada por redes sociales. A su vez, la joven fue acusada por la madre de unos de sus alumnos de gimnasia por maltrato.

Asimismo, Telefé fue duramente cuestionado por la selección de los participantes de la nueva edición de “Gran Hermano”. Por tal motivo, Wanda Nara, quien fue la encargada junto a Roberto Funes Ugarte de despedir a los hermanitos antes de su ingreso a la casa, salió a defender al canal.

“Acaba de entrar Martina a GH diciendo que 'le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. ¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos?”, escribió la supuesta novia de L-Gante en una historia de Instagram. Y continuó: “Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados”.

Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte con Martina Stewart Usher en el ingreso de " Gran Hermano 2022".

Asimismo, la ex de Mauro Icardi agradeció a Telefé por “no editar” los dichos de Martina y permitir que los padres utilicen estas “declaraciones horribles” para hablar con sus hijos. La modelo agregó: “Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación”.

Y concluyó: “Y en cuanto a esta chica, es la vida misma la que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual. Ahí comprenderás lo desafortunado de tu comentario y pensamiento”.

