Luego de la escandalosa relación que mantuvo con Mauro Icardi, mientras el futbolista seguía casado con Wanda Nara, la China Suárez fue duramente criticada por confirmar su romance con un joven 8 años menor que ella. El conflicto con el futbolista y la empresaria hasta hizo que la cantante, quien realizará un videoclip con El Polaco, termine su amistad con varias famosas. Desde su relación con Nicolás Cabré hasta su polémico vínculo con Benjamín Vicuña, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio debió enfrentar grandes conflictos.

¡Mirá el momento en que la China Suárez revela cómo los escándalos en que estuvo envuelta afectraon su salud!

Este domingo al mediodía, Juana Viale, en su ciclo en El Trece “Almorzando con Juana” lanzó una contundente pregunta a sus invitados, entre los que se encontraban la actual novia de Rusherking, el actor Benjamín Rojas, la periodista Dominique Metzger, el comediante y actor Campi y el periodista Osvaldo Bazán: “¿Cómo afecta que estén hablando de vos constantemente?”.

La primera en tomar la palabra fue la modelo quien reflexionó: “Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene el derecho de decir cualquier cosa sobre el otro?”. A su vez, la presentadora, quien recientemente cortó su pelo en vivo,quiso saber: “Pero, ¿no te lastima?”. “Por supuesto que me lastima. Muchísimo. Da impotencia”, respondió Suárez determinante.

Asimismo, la actriz aseguró que se siente identificada con la nieta de Mirtha Legrand, ya que ambas debieron hacerle frente a conflictos similares con la prensa. “Cuando hablan de vos constantemente, que no podés ni usar el teléfono porque sabés que van a estar hablando de vos, llega un momento que…Yo en algún momento he sufrido ataques de pánico por tanto asedio”, reconoció la conductora.

Los invitados de "Almorzando con Juana" el domingo 23 de octubre: la China Suárez, Benjamín Rojas, Dominique Metzger, Campi y Osvaldo Bazán.

De igual manera, quien fue pareja del hermano de Juana, Nacho Viale, entre 2010 y 2012 explicó que los múltiples escándalos que vivió a lo largo de su vida la llevaron a tener que recibir ayuda profesional. “Sí, yo tomé medicación”, afirmó Suárez.

“Por ahí, de afuera, la gente que no me conoce me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Eso también me jugó muchas veces en contra porque es como ‘démosle, total no le pasa nada, es como inquebrantable’", destacó la China. Y agregó: “Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Esperan eso de una porque estás muy expuesta, pero yo soy la que está a un costado hasta que me vienen a hablar”.

La China Suárez y Nacho Viale fueron pareja entre 2010 y 2012.

Asimismo, la actriz realizó un profundo análisis sobre lo que atravesó en los últimos años y señaló: “Algo bueno que saco de todo esto es que se habló de la moral y de los prejuicios. Sirvió para ponerlo sobre la mesa. No me dan las horas del día para mandarme todas las cag… que dicen que me mando. Creo que tenemos que evolucionar todos y dejar de excusarnos en la libertad de expresión con determinadas cosas”.