Tamara Báez y L-Gante vuelven a protagonizar una crisis amorosa. El cantante de "Cumbia 420" fue visto a la salida de un hotel alojamiento con una de sus bailarinas, Luli Romero, y rápidamente comenzaron los rumores de infidelidad.

A través de las redes sociales, los protagonistas de esta historia se refirieron, de manera directa o no, al escándalo. Fue el caso de la supuesta tercera en discordia tras hacer público el escrache y pidió que denuncien el video: "Me están escrachando en Tik Tok saliendo del telo con L-Gante, mátenme". Sin embargo, luego desmintió haber estado con el artista.

Por su parte cumbiero intentó no darle "fama" a las personas que utilizan esta historia para sacar provecho: "¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar".

Mientras que Tamara Báez, apenas salió a la luz la polémica, se mostró de fiesta con sus amigas y desinteresada del escándalo. De todos modos, ahora compartió algunos posteos que sorprendieron entre sus seguidores.

En primer lugar publicó una frase ensus historias Instagram que decía "es increíble como la música te cambia tanto el estado de ánimo". A su vez, acotó: "Cocinar con música, bañarse con música. Amo".

En sus siguientes historias, la influencer y mamá de Jamaica contó que se fue a una reconocida cadena de comidas rápidas para darse un tiempo para ella y disfrutar de una hamburguesa. "Lo necesitaba", escribió. Por último, agregó pícara: "Atr estaba en el mc".

