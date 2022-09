Mónica Farro generó una gran polémica tras dar su mirada sobre el feminismo durante una entrevista. Claro que esto causó revuelo y distintas influencers replicaron sus dichos, aunque con cuestionamientos. Dos de ellas fueron Sol Despeinada y Malena Pichot, quien tuvo fuertes palabras contra la modelo.

"No soy 'muerte al macho', los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré", se sinceró Mónica Farro en una entrevista en IP Noticias.

Dicho clip fue publicado por la médica y docente con algunas anotaciones de sus declaraciones. "No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. El feminismo está bueno, hay un montón de cosas que me parecen bien pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre", completó la uruguaya en el recorte de su entrevista.

Fiel a su estilo, Malena Pichot no se guardó su opinión y fue filosa contra la actriz. "Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás", escribió en un comentario. Además, la conductora sumó: "Vice de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista".

Male Pichot apuntó contra Mónica Farro.

Hasta el momento, la uruguaya no salió en respuesta de las palabras de la humorista. No es la primera vez que Pichot cuestiona a figuras de los medios, en especial cuando se trata de tópicos relacionados al género. Tiempo atrás, tuvo dichos cruzados con Cinthia Fernández y con el marido de Pampita, Roberto García Moritán.