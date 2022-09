A dos días de la muerte del papá de Benjamín Vicuña, Juan Pablo, Pampita y sus cuatro hijos, Bautista, Benicio, Beltrán y Ana, decidieron viajar a Chile para acompañar a la familia en este duro momento.

Si bien la conductora de "El Hotel de los Famosos" ya había reaccionado a la triste noticia con unos emojis en la publicación del actor chileno, al igual que la China Suárez que le dedicó un posteo a su ex suegro, Arodahin decidió armar las valijas y cruzar la cordillera de los Andes para participar de la despedida de quien fue su suegro por cerca de diez años.

"Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”, había dicho Pampita unos días antes del fallecimiento de Juan Pablo.

En ese sentido, la panelista de "LAM", Estefi Berardi, compartió en su cuenta de Instagram una historia de la pequeña Ana, fruto del amor entre Pampita y Roberto García Moritán, junto a Lorena Alamos, una amiga de la familia que vive en Santiago.

Pampita llegó a Chile junto a sus hijos.

Además, esta fecha es un momento de mucho dolor para toda la familia ya que se cumplen 10 años desde el fallecimiento de la primogénita de Pampita y Benjamín Vicuña, Blanca, quien murió el 8 de septiembre de 2012, a los 6 años, luego de haber estado nueve días internada por una bacteria.

