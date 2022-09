Santiago Maratea fue el último famoso en ser descubierto en " ¿Quién es la máscara??" y sorprendió en Instagram por contar cómo es el proceso por el cual Telefe trata a sus famosos invitados para evitar que se filtren sus identidades.

.

Maratea indicó que desde el canal están hasta el último detalle para que nadie sepa quiénes son los participantes. Es por eso que los hacen vestir con una máscara y un buzo con la leyenda "No me hables" desde que salen de su casa hasta la grabación del programa.

Santi Maratea en " ¿Quién es la máscara??".

Además, solo son vistos por el equipo de grabación para las canciones que tienen que interpretar. En el caso del influencer, quien llevó el traje de "Pixel", le tocó participar en tres oportunidades. "Yo no le conté a nadie, no podías hablar ni con el remisero. Cuando llegabas a Telefe, te recibía un solo productor que no sabía quien eras vos y te llamaba por el nombre del personaje", detalló.

Cabe recordar que Santi Maratea tiene gran relación con Wanda Nara, tras que la empresaria aportó en varias de sus colectas. Por esto mismo, le agradeció por su labor solidaria, además de que fue ella misma quien reveló el famoso debajo del disfraz en " ¿Quién es la máscara??".

El video de Santiago Maratea contando el detrás de escena de " ¿Quién es la máscara??"