Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estuvieron en medio de unos rumores de una separación. Ajeno a esto, la intérprete de "Miénteme" salió a pasear con su pareja por las calles de Madrid y demostró que está en el mejor momento de su relación. Ahora, le mostró a sus seguidores la lujosa casa en la que pasa sus días de descanso con sus papás.

Tini está acaparando hace años la atención de los medios, desde su participación en "Violetta", la joven artista no ha hecho más que crecer. Y cuando no está de gira ofreciendo conciertos por todo el mundo, la joven disfruta de sus raros momentos de descanso en casa con su familia.

Apegada a sus papás, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, así como a su hermano Francisco, cuando no está trabajando, la diva regresa a su primer hogar, una lujosa y gigante propiedad ubicada en la mejor zona de Buenos Aires.

Tini encandila todos los lugares en donde canta

El dinero que la artista ganó a lo largo de lo que va de su carrera lo supo invertir, juto a los esfuerzos de su familia, en la casa que tienen en Beccar, la misma propiedad que ella eligió para pasar la cuarentena.

La residencia que la familia compró en 2014 se encuentra en San Isidro, zona norte de Buenos Aires. Según publicó la cuenta Ricos y famosos, es una de las propiedades más cotizadas de la zona. Asimismo, consta de 550 metros cuadrados.

Siempre cuidadosa con su vida personal, Tini Stoessel no suele compartir fotos dentro de su casa de la infancia. Sin embargo, algunas de sus publicaciones en las redes sociales dejaron vislumbrar las habitaciones de su espaciosa residencia:

¡Así se ve la casa de Tini Stoessel!

¿Qué dijo Camila Homs sobre los rumores de separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Recientemente, Camila Homs, ex pareja de Rodrigo de Paul, estuvo en "Socios del Espectáculo" y fue consultada sobre el tema del futbolista. "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho", arrancó diciendo. "¿Volverías a estar con Rodrigo después de todo esto?", preguntó osadamente el periodista.

“No sé. Es un montón lo que me estás preguntando. No te lo puedo responder. Hoy no. La verdad es que estoy súper bien así”, afirmó Camila Homs.