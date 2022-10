A menos de diez días del inicio de una nueva edición de “ Gran Hermano”, los productores del programa buscan actualizarlo y adaptar las reglas de convivencia que mantendrán los nuevos participantes, cuyos nombres se revelarán en muy poco tiempo.

No son buenos días para Telefe respecto a los realities, ya que desde el canal no logran hacer más atractivo a “¿Quién es la máscara?” para que sume puntos de rating. Como no quieren que el nuevo ciclo corra la misma suerte que la competencia conducida por Natalia Oreiro, de cara al lanzamiento de una nueva edición de GH el canal busca realizar cambios a la casa más famosa y polémica del país.

.

La lista de participantes ya está confirmada, como también la de los ex “hermanitos” que tendrán su espacio para analizar lo que sucederá semanalmente. Sin embargo, habrá modificaciones respecto a las emisiones anteriores. A esta edición se suma una prueba individual en la que competirán todos contra todos y el ganador se convertirá en el líder de la semana. Aunque se desconoce cuál será el beneficio que tenga el triunfador.

El conductor de " Gran Hermano", Santiago Del Moro.

El conductor que tendrá contacto con los jugadores será Santiago Del Moro, quien, recientemente, dio detalles sobre las incorporaciones que hará el reality. “Se viene un Gran Hermano excelente, vamos a trabajar con realidad aumentada y va a estar buenísimo. Falta cada vez menos”, destacó el presentador.

Asimismo, Del Moro comparó el nuevo lugar en el que vivirán los participantes respecto a los anteriores, y aseguró: “Es impresionante. Casi tres mil metros cuadrados va a tener la casa. Va a estar la parte de la galería, el comedor, la cocina, el baño. Son dos las habitaciones y después va a haber un SUM con un cuarto y una cocina, un lugar privado. Al final de la casa hay un pasillo que lleva a un foro o un microestadio”.