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Atentos: Alexis Mac Allister está en el radar del Real Madrid

Alexis Mac Allister integra una posible lista de salidas en Liverpool. Mientras, el Real Madrid lo tiene en su órbita.

Liverpool planea una fuerte renovación para la próxima temporada. En este contexto, el futuro de Alexis Mac Allister está en duda y eso habría despertado el interés del Real Madrid.

Entre los nombres que aparecen en ese recorte figura el argentino, señalado como una de las piezas prescindibles, según un informe publicado por The Telegraph. En paralelo, vuelve a tomar fuerza la opción del Merengue, que ya lo había seguido en mercados anteriores.

Desde el entorno del jugador también aportaron señales de incertidumbre, ya que su padre y representante admitió que todavía no hubo avances para extender el vínculo vigente. 

Del lado español, el medio Marca sostiene que Mac Allister encaja en el perfil que busca Real Madrid para renovar su mediocampo. 

La dirigencia merengue también analiza otras alternativas como Enzo Fernández para reforzar esa zona.

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