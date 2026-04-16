Tras ser sancionado, la decisión del Chelsea con Enzo Fernández

Enzo Fernández se perdió los últimos dos partidos del Chelsea por una sanción interna, producto de los comentarios del futbolista en medio de los rumores sobre el interés del Real Madrid.

Liam Rosenior, entrenador del equipo inglés, confirmó que dicha sanción fue cumplida y el argentino estará disponible para jugar contra Manchester United, luego de volver a entrenarse con el plantel en la última semana.

"Enzo ha vuelto esta semana, tanto el grupo como él han estado fantásticos en los entrenamientos. Enzo en particular, se ha aplicado muy bien. Así que no, no hay problemas", declaró el DT de los Blues.

Sobre si será titular, fue reservado: "Nunca doy el once, sería una locura confirmar el equipo inicial dos días antes de un partido tan importante".

Eso sí, recalcó que Fernández está en perfectas condiciones: "Enzo ha estado entrenando con el grupo, lo está haciendo muy bien. La elección para el partido será como siempre".