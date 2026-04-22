Atentos: los tres gigantes de Europa que tienen en la mira a Enzo Fernández

La reciente salida de Liam Rosenior como entrenador del Chelsea en medio de la crisis futbolística del equipo de Londres no hace más que acrecentar los rumores sobre el futuro de Enzo Fernández.

Si bien el mediocampista tiene contrato vigente hasta junio de 2032, hay tres gigantes de Europa que lo pretenden.

El Real Madrid es el club que más se relaciona con una posible llegada del argentino luego del Mundial 2026. El propio jugador declaró en una entrevista que le agrada la capital española para vivir, mostrando un guiño que incluso le generó problemas con su actual equipo a punto tal que fue suspendido por dos partidos. La realidad es que hoy por hoy solamente es un rumor.

Hasta ahora, el equipo que dio alguna muestra de interés real por el futbolista es el PSG. Para el equipo francés no sería un inconveniente tener que pagar la elevada cláusula de rescisión, que es de 121 millones de euros.

Por último, en Inglaterra se habla de una supuesta partida de Pep Guardiola del Manchester City tras la Copa del Mundo. Si este escenario se concreta, Enzo Maresca es el candidato número uno a suceder al técnico español y al italiano le interesa la posibilidad de contratar a Enzo Fernández, a quien ya conoce de su paso por Chelsea.