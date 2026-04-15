Central Córdoba de Santiago del Estero tiene nueva Comisión Directiva tras la renuncia del presidente y del vice
Confirmada la partida de José Fénix Alfano y Víctor Paz Trotta en medio de un complicado presente, el "Ferroviario" tiene flamante cúpula dirigencial.
En medio de una importante crisis deportiva, Central Córdoba de Santiago del Estero recibió un nuevo golpe luego de que renunciaran el presidente, José Fénix Alfano, y el vicepresidente primero, Víctor Paz Trotta, quienes detallaron que tomaron dicha decisión por motivos personales. Enseguida, se formó una flamante Comisión Directiva, con Hernán Zanni como nuevo mandatario del club.
"Ambas decisiones responden a motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional del club. Desde el club se agradece profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante estos años durante su gestión, en la que han acompañado el profundo crecimiento de nuestra institución, con logros que vivirán para siempre en el corazón ferroviario", señaló el comunicado que informó la renuncia de ambos directivos.
Por otra parte, también se anunció de manera oficial que la actual Comisión Directiva del "Ferroviario" contará con Hernán Zanni como presidente y Diego Braia como vicepresidente primero.
Estas renuncias se dan en medio del flojo momento deportivo que atraviesa el equipo santiagueño, que perdió sus últimos tres partidos en el Torneo Apertura, donde ocupa la decimotercera posición de la Zona A con solo 12 puntos.