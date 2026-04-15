Central Córdoba de Santiago del Estero tiene nueva Comisión Directiva tras la renuncia del presidente y del vice

En medio de una importante crisis deportiva, Central Córdoba de Santiago del Estero recibió un nuevo golpe luego de que renunciaran el presidente, José Fénix Alfano, y el vicepresidente primero, Víctor Paz Trotta, quienes detallaron que tomaron dicha decisión por motivos personales. Enseguida, se formó una flamante Comisión Directiva, con Hernán Zanni como nuevo mandatario del club.

"Ambas decisiones responden a motivos de índole personal, totalmente ajenos a la vida institucional del club. Desde el club se agradece profundamente el compromiso, la dedicación y el trabajo realizado durante estos años durante su gestión, en la que han acompañado el profundo crecimiento de nuestra institución, con logros que vivirán para siempre en el corazón ferroviario", señaló el comunicado que informó la renuncia de ambos directivos.

El Club Atlético Central Córdoba informa a sus socios, socias, hinchas y a la opinión pública en general que el presidente de la institución, Ing. José Félix Alfano, y el vicepresidente primero, Ing. Víctor Paz Trotta, han presentado su renuncia a los cargos que venían... pic.twitter.com/dh3InuPJgC April 15, 2026

Por otra parte, también se anunció de manera oficial que la actual Comisión Directiva del "Ferroviario" contará con Hernán Zanni como presidente y Diego Braia como vicepresidente primero.

*Central Córdoba informa la nueva composición de su Comisión Directiva*



El Club Atlético Central Córdoba da a conocer la conformación actualizada de su Comisión Directiva, la cual estará a cargo de la conducción institucional hasta la finalización del mandato en diciembre de... pic.twitter.com/l1srYfd2xx — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) April 15, 2026

Estas renuncias se dan en medio del flojo momento deportivo que atraviesa el equipo santiagueño, que perdió sus últimos tres partidos en el Torneo Apertura, donde ocupa la decimotercera posición de la Zona A con solo 12 puntos.