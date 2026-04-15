La suma millonaria que ganó Boca gracias a la victoria frente a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores

Boca Juniors logró una importante victoria con la victoria por 3 a 0 por el Grupo D de la Copa Libertadores de América con tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera y tiene puntaje perfecto. Gracias a esta presentación y el resultado, la entidad presidida por Juan Román Riquelme maximixó sus ganancias siendo una noticia más que positiva teniendo en cuenta lo que pasó los últimos años.

Ya el hecho de haber abierto las puertas de La Bombonera lo hizo embolsar 1.000.000 de dólares vía, más lo que consiguió en el famoso "bono por mérito deportivo" que otorga la Conmebol.

La entidad que rige el fútbol sudamericano, cuya máxima autoridad es Alejandro Domínguez, elevó el premio por victoria a 340.000 dólares, por lo que el club de la Ribera acomuló 1.340.000 en la noche del martes más los 340.000 obtenidos gracias al triunfo ante Universidad Católica en Chile con tantos de Leandro Paredes y Adam Bareiro.

El próximo desafío del Xeneize por Copa Libertadores será ante Cruzeiro, como visitante, el martes 28 de abril a las 21.30 aunque antes tendrá partidos relevantes por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, como el Superclásico con River Plate el próximo domingo en el Monumental.

Los montos que reparte la Conmebol por Copa Liberadores según la fase