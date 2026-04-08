El presidente del Atlético Madrid habló del futuro de Julián Álvarez: "No se va hasta que yo lo diga"

Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid, dejó en claro que no tiene interés en dejar salir a Julián Álvarez.

"Tú piensa que yo soy Dios, hasta que no diga yo que se marche no se va a marchar", aseguró ante la prensa en la previa al duelo frente a Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League.





El delantero argentino es pretendido por varios clubes de Europa, entre ellos el conjunto blaugrana. Ante rumores de una posible salida le consultaron al mandatario si podía asegurar la continuidad de la Araña para la temporada siguiente.

"Te lo voy a explicar bien claro, tu eres inteligente y lo vas a entender: Tiene contrato con el Atlético de Madrid", sostuvo Cerezo. Por otro lado, acusó a los periodistas de "nunca cerrar las puertas" a la posibilidad de que el jugador de 26 años deje el Colchonero.

Para cerrar, dijo: "Si un jugador tiene contrato con ese equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues dime tu que es lo que puede pasar".