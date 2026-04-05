El titular en River que debe cuidarse ante Belgrano para no perderse el clásico con Racing

En el marco de la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Monumental, River recibe esta tarde a Belgrano de Córdoba.

Para este partido, hay un futbolista que deberá cuidarse con las tarjetas amarillas. El mismo es Lautaro Rivero, quien tiene cuatro y en caso de ser amonestado ante el Pirata, se perderá el clásico contra Racing de la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda.

Por otro lado, en caso de no limpiarse ante Belgrano, el defensor también deberá jugar condicionado frente a la Academia. Esto se debe a que si ve la amarilla, se perderá el Superclásico ante Boca.

De esta manera, el zaguero central deberá cuidarse en los próximos dos partidos que dispute por el Apertura, ya que de lo contrario una tarjeta lo marginará de un compromiso muy importante para el Millonario.

Pensando en posibles reemplazos ante una suspensión de Rivero, el Chacho Coudet tiene tres nombres para ocupar esa posición. El primero de ellos es Paulo Díaz, quien ingresó en los últimos compromisos. Más atrás corren Tobías Ramírez, recién llegado al club, y Germán Pezzella, recuperado de una lesión de ligamentos cruzados.