En Boca lo tienen en la mira a Darío Herrera por sus polémicas en el Superclásico: cuáles fueron

Desde que se lo anunció a Darío Herrera como la principal autoridad del Superclásico del próximo domingo, en Boca hicieron una mueca de disgusto. Es que árbitro, que va por su séptimo encuentro entre el "Xeneize" y River, tiene en su historial dos partidos que se mantienen vivos en el recuerdo: la noche del gas pimienta y el penal sobre la hora a favor del "Millonario".

Justamente, su debut en Superclásicos fue el partido de vuelta de los octavos de la Copa Libertadores 2015, el del episodio del gas pimienta. Esa noche se vio obligado a suspender el encuentro en el entretiempo por el ataque a los jugadores visitantes en la manga de la Bombonera.

Herrera, protagonista en la noche del gas pimienta:

Aquel partido de vuelta en la cancha de Boca en mayo, después de lo que había sido el triunfo de River por 1-0 en el Monumental, fue suspendido por Herrera tras la agresión al plantel millonario y debió definirse en las oficinas de Conmebol, que se le dio por ganado el partido al equipo de Marcelo Gallardo.

La otra controversia fue el 7 de mayo de 2023, único triunfo de River (1-0) con su arbitraje. Ese día se generó una gigantezca polémica por un penal que Herrera vio cometer a Agustín Sández sobre Pablo Solari a un minuto del final, sin intervención del VAR. Sobre el final, también expulsó a tres jugadores por equipo por una batalla campal.