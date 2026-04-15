Coudet dio la lista de convocados de River ante Carabobo con tres ausencias de mucho peso

Esta noche, River jugara su segundo partido en la Copa Sudamericana 2026, esta vez como local ante Carabobo de Venezuela. Y para este partido, Eduardo Coudet dio la lista de convocados, en la que no figuran tres jugadores de peso dentro de un equipo que estará plagado de suplentes.

Dos eran anunciadas: Lucas Martínez Quarta, expulsado a los 4 minutos del debut ante Blooming, en Bolivia; y Maximiliano Salas, informado por los incidentes tras la eliminación sufrida ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2025, no están entre los concentrados porque deben una fecha de sanción. El "Chino", capitán en todos los encuentros desde la llegada del DT, se perderá su primer partido del año.

%uD83D%uDCDD Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Carabobo por la fecha 2 de la CONMEBOL #Sudamericana %u26BD#VamosRiver %u26AA%uD83D%uDD34%u26AA pic.twitter.com/XasuG87QlQ — River Plate (@RiverPlate) April 14, 2026

El otro ausente es Giuliano Galoppo, quien aún no sumó ni un minuto desde la llegada del "Chacho" y se perdió los últimos cuatro encuentros por un esguince de tobillo. Ya recuperado de esa lesión, la idea del cuerpo técnico es que sume prácticas para recuperar ritmo y recién ahí volver a la lista de convocados.

También siguen afuera Agustín Ruberto y Santiago Lencina y otra vez aparecen como alternativas los juveniles Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra, que por ahora disputó apenas un puñado de minutos en la goleada sobre Belgrano en el Monumental. Además, vuelve Facundo González, el lateral izquierdo que debutó a fines de 2025 y con Coudet ingresó sobre el final de la victoria sobre los cordobeses.