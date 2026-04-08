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YA PIENSA EN EL XENEIZE

Independiente hoy: con una vuelta y una baja, Gustavo Quinteros define el once para enfrentar a Boca

Independiente visita a Boca Juniors este sábado y Gustavo Quinteros ya piensa cuál será el equipo titular.

En la previa del partido que se jugará este sábado entre Boca e Independiente en La Bombonera, Gustavo Quinteros comienza a preparar el once titular.

El Rojo, que viene de ganarle a Racing en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, recupera a una pieza clave como lo es Matías Abaldo. El extremo cumplió con su fecha de suspensión y volverá a estar desde el arranque.

En tanto a las bajas, el entrenador perdió a Santiago Montiel por un desgarro que lo dejará afuera por varias fechas. Además, Igancio Pussetto, que quedó desafectado del último encuentro por un traumatismo en su rodilla, sigue con dolor y trabaja diferenciado, por lo que es difícil que llegue. En caso de que el delantero no esté disponible, Facundo Valdéz se mantendrá como titular.

Por último, una de las dudas del DT es si poner a Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci. Este último, tuvo un notable ingreso en el clásico de Avellaneda.El capitán de Blooming picanteó la previa del partido con River: "Quería que nos toque"


El probable equipo de Independiente vs. Boca: Rey; Arias, Lomónaco, Valdéz, Zabala; Marcone, Millán o Pérez Curci, Malcorra; Abaldo, Ávalos y F. Valdéz o Pussetto.

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