Julián Álvarez abrió la puerta a su salida del Atlético de Madrid: "Puede ser que sí, puede ser que no"





Su nombre es uno de los que está en la cresta de la ola a la hora de un posible cambio de club luego del Mundial 2026. Y al respecto, Julián Álvarez dejó la puerta abierta luego de la goleada del Atlético de Madrid por 5-2 ante Tottenham por la Champions League, en la que anotó dos tantos.

"Yo qué sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente hoy me volvió a brindar su cariño", expresó el delantero de la Selección Argentina con respecto a su continuidad en el "Colchonero".

"¿Mi futuro? No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada", agregó Julián Álvarez.

Sobre la sequía goleadora que lo persiguió durante varios partidos y que ya es pasado, señaló: "Yo siempre estuve tranquilo. Me encuentro bien, hubo unas semanas en las que las cosas no se me daban, pero doy todo en la cancha. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre juego al 100%. Por eso me valoran el cuerpo técnico y los compañeros".