La picante declaración de Alejandro Garnacho sobre la Selección Argentina: "Dijeron que iba a ser importante"

Alejandro Garnacho nunca pudo explotar todo su talento y fue perdiendo terreno en la Selección Argentina, a tal punto que hoy está afuera de la lista para el Mundial 2026.

"Nací en España, pero mi mamá es argentina. Cuando ella tenía nueve años, toda la familia se mudó a España. Mi abuelo se fue a trabajar a España y se quedaron. Después mi mamá conoció a mi papá", comenzó diciendo el extremo.

Y fue claro: "La razón por la que elegí Argentina fue porque me dieron la confianza desde un principio de que iba a ser importante en el futuro".

Además, Garnacho reveló que Lionel Messi fue un factor determinante en su decisión: "Messi también tiene mucho que ver con eso. Tener la posibilidad de jugar con él es algo a lo que no se le puede decir que no tan fácil".

Para cerrar, el futbolista no resignó su ambición ni su fe en volver a la Selección: "Sé que haré grandes cosas para ellos. Es cuestión de tiempo".