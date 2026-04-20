Las lesiones persiguen a Sebastián Driussi desde su vuelta a River: qué tiene y cuántos partidos se perdería

Una más y van... Las lesiones musculares vienen siendo una fiel compañía para Sebastián Driussi, quien el domingo pidió el cambio en el Superclásico debido a que sufrió una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos y en su lugar ingresó Maximiliano Salas.

Si bien todavía no se dio a conocer el parte médico oficial por parte del club Millonario, el atacante sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha de grado 3, por lo que tendrá por lo menos un mes de recuperación. De esta manera se perderá los próximos compromisos del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

¿Fue penal?: todo River reclamó falta dentro del área sobre el final del Superclásico

¿Cuántos encuentros se perderá? Aldosivi y Atlético Tucumán por las últimas dos fechas de la fase regular del Torneo Apertura y Red Bull Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana serán de mínima los partidos en los que Driussi no estará presente, por lo que se convertirá en una baja sensible para su equipo. Además, su presencia en octavos de final del Apertura está en duda.

De cara a estos encuentros, el entrenador del Millonario deberá definir quién será su reemplazante. Para esta posición tres jugadores pelearán por un lugar, ya que Maxi Salas, Ian Subiabre o Joaquín Freitas podrían ingresar para jugar junto a Colidio, que se mantendría fijo como titular.

La floja estadística como DT que Coudet aumentó con la derrota de River en el Superclásico

Hay que destacar también que esta es la quinta lesión muscular que sufrió el delantero desde su regreso al Millonario a principios del año pasado. La última vez que se perdió partidos por lesión fue durante los primeros días de febrero, cuando un desgarro lo dejó fuera de las canchas por 18 días.

Las lesiones que sufrió Sebastián Driussi desde su vuelta a River

Desgarro - 21 días de baja - 3 partidos perdidos

- 21 días de baja - 3 partidos perdidos Esguince de tobillo - 56 días afuera - 7 partidos perdidos

- 56 días afuera - 7 partidos perdidos Desgarro - 21 días afuera - 5 partidos perdidos

- 21 días afuera - 5 partidos perdidos Desgarro - 11 días afuera - 1 partido perdido

- 11 días afuera - 1 partido perdido Desgarro - 18 días afuera - 3 partidos perdidos











