Tremendos elogios de Joaquín Panichelli para un ex compañero de River: "Es un crack técnicamente"

Dentro del flojisimo ciclo de Marcelo Gallardo, es de las pocas buenas noticias que dejó este convulsionado inicio de año para River. Se trata de un futbolista que pasó de no ser tenido en cuenta a ser titular gracias a sus buenos rendimientos. Y fue un ex compañero de la Reserva, el goleador de Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli, el que lo llenó de elogios.

"Ahora le está tocando tener protagonismo, yo lo veía y siempre le dije a mi familia y amigos que le iba a llegar. Ver que le toca jugar es muy bueno", aseguró el delantero, refiriéndose al mediocampista Tomás Galván, en diálogo con el streamer La Agusneta.

"Cuando empecé a entrenar en Reserva él estaba ahí. Es muy inteligente y muy buena gente, además de ser un crack técnicamente", manifestó Panichelli, de gran nivel en el conjunto francés, lo que lo ilusiona con ganarse un lugar en la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.

Vale recordar que la participación de Galván subió considerablemente con Gallardo gracias a contrastar el aumento de minutos con grandes actuaciones. Estos buenos rendimientos fueron aprobados por Eduardo Coudet en los entrenamientos, creyendo que puede ser una pieza clave de su ciclo y considerándolo titular en el equipo con el que debutará el jueves contra Huracán en el Ducó.