Úbeda habló del triunfo de Boca en el Superclásico y fue crítico con las protestas de River por el supuesto penal del final

Los ecos del Supeclásico todavía se sienten fuerte. Y más allá de que el domingo dijo lo suyo, Claudio Úbeda hizo un análisis de la victoria de Boca, se refirió a la polémica jugada del final del partido de la que todavía se sigue hablando y fue tajante con las quejas de River.

"Les ganamos principalmente porque fuimos un equipo ordenado. Sabíamos cómo teníamos que contrarrestarlos y estar bien protegidos defensivamente. Fuimos ganando el mediocampo y el control de pelota. Los jugadores respondieron de forma notoria", señaló el DT sobre la actuación de su equipo.

Enseguida, se refirió a la última jugada del partido, en la que todo River pidió penal de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta: "Para mí no es penal porque entiendo que pudo haber apoyado la mano con más firmeza que en otro momento, pero se deja caer. Obvio, nos preocupó a todos esa última jugada porque entre apoyar las manos y dejarse caer hay un hilo muy fino que termina definiendo el VAR".

Para cerrar, Úbeda fue muy crítico con el mundo millonario: "Cuando uno pierde, trata de agarrarse de lo poco que tiene para buscar una excusa. Nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces las tuvo River a favor y Boca en contra? En Huracán vs River pasó algo muy similar. A veces te juega a favor y a veces en contra".



