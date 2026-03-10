Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

VIDEO

Con un gol agónico, el Barcelona se lo empató al Newcastle en la Champions League

Por la ida de los octavos de final de la Champions League, el Barcelona se lo empató al Newcastle con un gol sobre el final.

Cuando todo se encaminaba a un empate sin goles, Newcastle y Barcelona igualaron 1-1 sobre el final en St James Park, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El encuentro parecía destinado al festejo inglés tras la ráfaga de presión que ejerció el equipo local en el tramo final. 

Apenas minutos antes de que Harvey Barnes apareciera por el segundo palo a los 85 para empujar la pelota debajo del arco, el árbitro le había anulado un tanto a Joelinton por posición adelantada. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick reaccionó a tiempo.

En la jugada final, una incursión de Dani Olmo terminó en la falta que le permitió a Lamine Yamal tomar la responsabilidad del penal y sentenciar el empate con una ejecución certera.

Con este resultado, la paridad se traslada a España. La serie se definirá el próximo miércoles en el Camp Nou.

Esta nota habla de:
1
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Barcelona