Con un gol agónico, el Barcelona se lo empató al Newcastle en la Champions League

Cuando todo se encaminaba a un empate sin goles, Newcastle y Barcelona igualaron 1-1 sobre el final en St James Park, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El encuentro parecía destinado al festejo inglés tras la ráfaga de presión que ejerció el equipo local en el tramo final.

Apenas minutos antes de que Harvey Barnes apareciera por el segundo palo a los 85 para empujar la pelota debajo del arco, el árbitro le había anulado un tanto a Joelinton por posición adelantada. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick reaccionó a tiempo.

En la jugada final, una incursión de Dani Olmo terminó en la falta que le permitió a Lamine Yamal tomar la responsabilidad del penal y sentenciar el empate con una ejecución certera.

Con este resultado, la paridad se traslada a España. La serie se definirá el próximo miércoles en el Camp Nou.