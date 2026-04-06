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La probable formación de River para su debut en Copa Sudamericana ante Blooming

River Plate visita a Blooming en su estreno en la Copa Sudamericana con sensibles bajas. Eduardo "Chacho" Coudet ya tiene en mente el once.

Juan Riera
Juan Riera

River Plate inicia una nueva ilusión internacional en la Copa Sudamericana, cuando visite a Blooming por la primera fecha del Grupo H. El encuentro se jugará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, en Santa Cruz de la Sierra.

River debuta en la Sudamericana ante Blooming

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará comenzar con el pie derecho en un torneo exigente, donde solo el primero de cada grupo avanza directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un playoff ante equipos provenientes de la Copa Libertadores.

Buen presente con Coudet

Desde la llegada de Coudet, River atraviesa un buen momento en cuanto a resultados, con cuatro victorias consecutivas. El equipo viene de una contundente goleada 3 a 0 frente a Belgrano de Córdoba en el Monumental, mostrando señales de mejora en su funcionamiento.

Bajas importantes para el debut

De cara al encuentro ante Blooming, el entrenador no podrá contar con Gonzalo Montiel, quien arrastra una lesión muscular. Tampoco estará Marcos Acuña, suspendido tras su expulsión en la última Copa Libertadores ante Palmeiras, ni Maxi Salas, también por sanción.

Un desafío clave en el arranque

River intentará aprovechar su buen momento para sumar de a tres en Bolivia y posicionarse desde el inicio en la pelea por la clasificación en el Grupo H.

La probable formación de River ante Blooming por Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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