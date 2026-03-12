Inter Miami empató con Nashville por la Concachampions y Messi no pudo llegar a los 900 goles

A esperar. El Inter Miami igualó como visitante 0-0 con Nashville en un partido en el que Lionel Messi no pudo alcanzar la impresionante marca de 900 goles. El encuentro, disputado en el estadio Geodis Park, fue por la ida de los octavos de final de la Concachampions. El duelo de vuelta se disputará en el Chase Stadium, la casa del conjunto de la Florida, el próximo miércoles 18 de marzo a las 20.

La primera llegada del partido fue del local a los 19 minutos, con un centro desde la derecha que el enganche Hany Mukhtar remató de volea, aunque su disparo picó y fue desviado por el arquero Dayne St. Clair. A los 37 minutos, un pase filtrado del extremo Sam Surridge habilitó el desmarque del atacante Warren Madrigal, que remató bajo y a las manos del guardameta rival.

Cuatro minutos después, una volea de Surridge desde adentro del área salió alta pero centralizada, permitiendo que St. Clair la desvíe al córner por encima del travesaño.

Brian Schwake with a BIG save against Messi for @NashvilleSC %uD83E%uDDE4 pic.twitter.com/aAlaw2UZT0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 12, 2026

Messi tuvo su primera llegada del partido a los 12 minutos del complemento, con una subida por derecha que terminó en un clásico disparo bajo y cruzado, desviado por el arquero Brian Schwake pero con un rebote largo, que el atacante Germán Berterame no pudo empujar al gol. Madrigal volvió a generar peligro a los 16 minutos, con un derechazo bajo y cruzado que pasó cerca del segundo palo del arquero canadiense.

En 24 minutos del segundo tiempo, Mukhtar recibió por el costado derecho del área grande y cruzó un remate bajo, que se fue cerca del segundo palo y no pudo ser empujado contra la red por el delantero Alex Muyl. A los 36 minutos, un remate desde el borde del área de Muyl subió y salió bombeado, cayendo cerca del travesaño y por detrás de St. Clair.