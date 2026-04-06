Video: Franco Colapinto salió a correr en un emblemático lugar para la Fórmula 1

Los gustos hay que dárselos en vida y eso es lo que, precisamente, hizo Franco Colapinto. Es que en medio del parate obligado de la Fórmula 1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente, decidió salir a correr por un lugar muy emblemático para la categoría.

Es que a dos meses de lo que será el Gran Premio de Mónaco, el piloto argentino de Alpine fue visto trotando por las calles que forman parte del icónico circuito callejero, sede histórica de la Fórmula 1 desde 1929 y próxima parada del calendario el 7 de junio.

La secuencia se difundió rápidamente en redes sociales y generó sorpresa entre los fanáticos. Un usuario de TikTok (jopmc16) compartió las imágenes en las que se observa a Colapinto, quien vive en el Principado desde el año pasado, entrenando en el mismo trazado donde competirá con Alpine, en lo que será una carrera especial por su residencia en la zona.

En el video, el piloto argentno recorre un sector clave del circuito urbano. Allí se lo ve ingresando a una curva previa al túnel, lo que también permite apreciar la circulación habitual del tránsito y algunos preparativos, como la instalación de vallas de contención sobre los guardarraíles.

Colapinto entrenando en las calles de Mónaco:

Franco Colapinto corriendo en Mónaco %uD83C%uDFC3%u200D%u2642%uFE0F pic.twitter.com/uKYZW3M0Je — 43 %u2605 (@ColapintoFiles) April 2, 2026



