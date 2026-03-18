El gran elogio de Franco Colapinto a Alpine que ilusiona: "Hicieron un auto muy rápido"

Franco Colapinto cosechó su primer punto tanto en la temporada 2026 como para Alpine en el Gran Premio de China de la Fórmula 1.

Este miércoles, el argentino elogió a todo el equipo y brindó un mensaje optimista de cara al futuro de la escudería.

"Los informes son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año", sostuvo Colapinto.

"Es por lo que estaba tan emocionado, entonces sólo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno. Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante", agregó.

Luego, el piloto de 22 años se mostró optimista de cara a lo que viene: "Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y se que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho no sólo para estar en el top 10 sino que para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro".