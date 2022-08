El escándalo mediático entre Piñón Fijo, sus dos hijos, Sol y Jeremías, y su ex esposa, Karina Suárez suma un nuevo capítulo y ahora Marcelo Polino sorprendió al opinar a fondo sobre el conflicto que mantiene el payaso cordobés y sus herederos.

Si bien todo comenzó cuando Fabián Gómez, la personas detrás del personaje, compartió una historia de Instagram en la que revelaba que no podía ver a su nieta Luna, hija de Sol, hace mucho tiempo, los artistas rompieron el silencio y lo acusaron de "maltrato", enfrentamiento familiar desconocido hasta el momento.

Aunque el cordobés le contestó a sus hijos y dio una explicación sobre sus declaraciones, Sol fue contundente y se desligó completamente de su padre al cambiar su nombre artístico en redes sociales a "Soy Sol".

Marcelo Polino habló a fondo sobre el drama familiar de Piñón Fijo.

Ante el desarrollo del conflicto familiar de los Fijo, el ex jurado de "ShowMatch" fue contundente: "Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! ¡Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre!".

Y cerró furioso en Radio Mitre: "Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor! Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no? ¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!".

