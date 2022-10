Tras varios rumores de separación, el amor que nació en "El Hotel de los Famosos" finalmente llegó a un triste final. Según contó Luli Fernández en "Socios del Espectáculo", Martín Salwe y Emily Lucius habrían terminado definitivamente su relación. Además, la panelista dio a conocer la polémica frase que habría dicho el finalista del reality antes de la ruptura.

Martín Salwe y Emily Lucius terminaron su relación nacida en "El Hotel de los Famosos"

"Se separaron definitivamente", confirmaron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, a lo que Luli Fernández sumó: “El tema es el laburo, la relación en ningún momento estuvo del todo consolidada”.

Agregando detalles, la panelista contó que tenía un mensaje de Martín Salwe, pero que no lo compartió antes para no dañar a nadie. "Yo tenía un textual de Martín que en su momento no lo dije porque la idea no era herir a nadie… yo le había dicho 'nos estás desmintiendo la separación y nunca subiste una foto con Emily, nunca compartís nada en redes'", añadió.

Tras el intercambio de mensajes, Salwe dijo en concreto que nunca tuvo la esperanza de que su relación con Emily Lucius llegue a consolidarse. “Él me contestó ‘Lu, yo ya sé que es una relación que no va a prosperar, entonces la verdad que no me quiero mostrar’. Ahora se confirma la separación”, sumó Luli.

Luli Fernández en confirmó la ruptura en Socios del Espectáculo

Más aún, en el ciclo de "El Trece", aseguraron que la relación que nació en "El Hotel de los Famosos" habría finalizado a través de una llamada. “Él insistió en juntarse a hablar”, arrancó diciendo Luli Fernández.

Luego, la panelista dio detalles de las razones de la negativa de Emily Lucius a tener una conversación cara a cara. “Ella se súper enojó cuando vio lo que vio en la obra SEX. Él insistió varias veces, pero ella dijo que no, que la situación le hacía muy mal y prefirió terminar las cosas por teléfono”, afirmó.

Para confirmar esta versión, Juan Etchegoyen publicó en Twitter una conversación que tuvo con Martín Salwe en donde confirmó el fin de su relación. "Urgente. Acabo de hablar con Martín Salwe que me confirma su separación de Emily Lucius y me da el motivo. ´Terminamos hace varias semanas, ella no se bancó que haga Sex, fue a ver la obra de capital y no le copó que su pareja haga eso´", compartió en redes.