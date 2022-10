Desde su gran Gala de Inicio, "Gran Hermano" se posiciona sin problemas en la cima de la puja por el rating cada vez que aparece en pantalla. El popular reality de Telefé se apoderó de la agenda mediática, con sus romances, polémicas y próxima gala de expulsión. Mientras no está en pantalla, sin embargo, la lucha por el prime time continúa, y la noche de este sábado 22 de octubre volvió a enfrentar a Mirtha Legrand contra Andy Kusnetzoff en sus respectivos ciclos de entrevistas.

Después de una victoria sobre el conductor gracias a la participación de L-Gante en su mesaza, la diva de los almuerzos volvió a apostar por una personalidad fuerte para elevar su rating: en esta ocasión reclutó la ayuda de Lizy Tagliani, quien estuvo acompañada por Jairo, Yanina Latorre, Carolina Losada y Esteban Trebucq.

La presencia de la cómica no defraudó, dejando múltiples momentos humorísticos que fueron celebrados en las redes sociales. Su picante intercambio también dejó paso a un momento emotivo, cuando Lizy Tagliani le ofreció a Mirtha Legrand la oportunidad de ser su madrina de casamiento en la boda con Sebastián Nebot.

Mirtha Legrand confirmó su compromiso con Lizy Tagliani desde su cuenta de Twitter.

Del otro lado de la contienda, Andy Kusnetzoff invitó a su punto de encuentro al actor Leonardo Sbaraglia, la actriz Cecilia Dopazo, el músico César Banana Pueyrredón, la panelista de "Gran Hermano" Laura Ubfal y Rei, el músico argentino que conquistó el corazón de María Becerra.

Los invitados de "PH (Podemos Hablar)" el 22 de octubre.

El artista argentino no dudó en demostrar su devoción por la estrella de pop en su paso por "PH (Podemos Hablar)": en un momento de la velada, Rei sorprendió a Andy Kusnetzoff al confesar que recibió la oportunidad de colaborar en el concierto de Daddy Yankee en Argentina, pero lo rechazó para no dejar sus vacaciones en España junto a María Becerra. "Obviamente dije que no porque yo estaba disfrutando del momento de amor, de vacaciones y de compartir con ella", explicó Rei, asombrando a los demás invitados.

Nuevamente, el ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff se impuso sobre su competencia, con picos de 11,2 que lo coronaron como lo más visto del prime time del sábado. "La noche de ML" quedó en tercer lugar, con una marca máxima de apenas 8,8 puntos y un promedio de 7 que no llegó a superar el 7,1 que recibió la repetición de "Casados con hijos".