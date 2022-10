La separación de Tamara Báez y L-Gante generó un gran esćandalo en la farándula. Acusaciones de infidelidad, denuncias de robo, problemas con la manuntención de su hija Jamaica, y muchas polémicas más se dieron en la pareja. En las últimas horas, Tamara dio una nota por primera vez en donde dio detalles de su relación con L-Gante y cómo su ex empezó su romance con Wanda Nara.

Tamara Báez, harta de todos los problemas con su ex ofreció una nota a Argenzuela", el programa de Jorge Rial en C5N y narró su versión de los hechos acerca de su separación de L-Gante y cómo empezó el romance con Wanda Nara, asegurando que fue ella quien lo empezó a buscar.

Cuando Damián Rojo, panelista del ciclo, le consultó sobre quienes ponen a Wanda en el lugar de la China Suárez, por haber "roto" una familia, la influencer respondió sin tapujos: "Sí, totalmente. Ella lo busca desde que estábamos juntos porque él mismo me mostraba, ‘mirá me reaccionó a esto’”.

Y reveló qué le decía Elián Valenzuela para que se quedara tranquila: “Él en ese momento me decía ‘es una persona grande', O me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’, me hacía esos comentarios, entonces yo no dudaba ni un poco”.

Luego, Báez aseguró que su ruptura con el cantante de "Cumbia 420" es definitiva: “Yo no quiero saber más nada, estuve esperando todo un año para, tener una familia unida como lo soñábamos y no se dio, entonces es como que ya está, el duelo lo pasé en la relación”.

Mirá el video de Tamara Báez hablando sobre L-Gante y Wanda Nara