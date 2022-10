Hace un poco más de una semana que comenzó la nueva edición de " Gran Hermano" y Juliana y Maxi se muestra muy enamorados. Ellos fueron la primera pareja que se formó y están buscando "puntos ciegos" para poder tener relaciones sexuales tras varios días de estar uno junto al otro.

¡Mirá el video de Juliana, Maxi y el Conejo mirando una película en " Gran Hermano"!

A pesar de ello, los participantes tienen que dar el visto bueno antes de consumar ya que es una de las nuevas reglas del reality de Santiago del Moro. Asimismo, el cordobés se convirtió en el líder de la semana y tuvo el beneficio de ver una película con dos personas.

Fue allí donde decidió compartir su experiencia junto a su "novia", Juliana, y el Conejo. Como consecuencia de ello, los memes no tardaron en llegar y se pudo ver como Alexis estaba incómodo con la situación ya que se encontraba solo con la pareja en uno de los ambientes de la casa de "Gran Hermano".

"En la vida soy el Conejo", "La cara de Conejo me hace acordar a la de mi amiga cuando teníamos 15 y me acompañaba al cine parara hacerme la segunda con un pibe", "Nunca me sentí tan representado por el Conejo", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter junto a las imágenes que mostraban el momento que vivieron los tres participantes de " Gran Hermano 2022".

Juliana y Maxi de " Gran Hermano", a los besos por la casa.

Asimismo, Juliana se mostró a los besos con Coti, la supuesta pareja del Conejo. Ambas se dejaron ver muy cariñosas en la habitación tras un triste momento que atravesaba la correntina por extrañar a sus afectos por su ingreso al reality de Telefe.

¡Mirá los memes del Conejo por su actitud al ver una película con Juliana y Maxi de "Gran Hermano"!

