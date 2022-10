En la tarde del martes, la Justicia resolvió embargar de manera preventiva una de las cuentas de Martin Redrado por adeudar diez meses de la cuota alimentaria de la hija de Luciana Salazar, Matilda. El economista, quien no podrá utilizar sus fondos hasta no cumplir con el pago, no se expresó públicamente al respecto, pero lanzó un sutil mensaje a través de sus historias de Instagram.

"Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartí más de diez años, ya que nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio. Sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo, y que por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, que quedaron plasmados con todo lo que firmó", escribió la modelo furiosa a través de sus redes sociales.

En varias ocasiones, la ex vedette, quien fue vinculada con un jugador de River, dejó en claro que la pequeña no es la hija biológica de Redrado. Sin embargo, aseguró que el ex presidente del Banco Central tiene "las mismas responsabilidades que un padre" con la pequeña ante la Justicia de Estados Unidos.

Asimismo, Salazar apuntó contra la actual esposa del economista, Lulú Sanguinetti: "Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino. Pensando que me hacés un daño a mí, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos). Pero principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista".

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti se casaron en julio de 2022.

En medio de este escándalo, Redrado y su mujer asistieron a un evento en el Teatro Colón y lo publicaron en sus redes sociales. No fue hasta las primeras horas del miércoles que el ex funcionario se expresó respecto a su paternidad. En una historia de Instagram, la ex pareja de Luciana Salazar mostró una taza con una inscripción que decía “super dad” (súper papá) y lanzó un fuerte mensaje: “Lindo regalo de mis hijos para arrancar con todo cada día”.

