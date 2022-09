Malena Pichot y Mónica Farro protagonizaron un inesperado cruce en redes sociales tras algunos dichos de la uruguaya, quien cuestionó algunas oleadas del feminismo en un reportaje que brindó. Tras las fuertes palabras de la humorista, la modelo respondió en sus redes sociales.

"Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré", fue una de las cosas que detalló la actriz en las últimas horas. Ante la difusión del video, la comediante dejó un comentario que causó gran revuelo.

"Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás", detalló Malena Pichot en Instagram. Tal como se esperaba, la uruguaya acudió a sus redes sociales para replicar el ataque recibió de la humorista.

Mónica Farro salió al cruce de Male Pichot.

Tras republicar una historia de Pampito, Mónica Farro respondió sin filtros: "¿Y esta ridícula es feminista? Jajaja hablando mal de otra mujer porque piensa distinto". Además, completó sobre las acusaciones que recibió: "Y no... no vivo de complacer a los hombres, soy artista".