Desde que L-Gante contó que está en pareja con Tamara Báez, los rumores de pelea y separación siempre están presentes. Sin embargo, los dos salen a aclarar las diferentes situaciones. En este caso, al líder de la "Cumbia 420" se lo vio saliendo de un hotel alojamiento junto a su supuesta amante.

Como consecuencia de ello, la influencer decidió mostrar su reacción en redes sociales y habló con sus seguidores. Allí se la pudo ver junto a su hija, Jamaica, así como también, parece que iniciará acciones legales contra el músico.

.

Tamara Báez se mostró muy unida a su heredera y recibió una buena respuesta por parte de sus fanáticos. Una de ellas le escribió: "Amo tu tranquilidad, entendiste todo. Lo primero tu hija y nada más", a lo que la influencer le respondió: "Obvio chicas. Yo brillo con mi hija y por mi hija. Lo demás es gilada".

De todas formas también utilizó sus redes sociales para mandarle una indirecta a L-Gante, su pareja. Allí se puede leer: "Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso, si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar".

Tamara Báez y L-Gante, ¿separados?

¡Mirá la reacción de Tamara Báez frente a los videos de L-Gante con la mujer!

La reacción de Tamara Báez frente a los videos de L-Gante con la mujer.

La reacción de Tamara Báez frente a los videos de L-Gante con la mujer.

La reacción de Tamara Báez frente a los videos de L-Gante con la mujer.