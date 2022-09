Luego de que se filtrara un video de L-Gante saliendo de un hotel alojamiento con una supuesta amante, las versiones de crisis con Tamara Báez tomaron notoriedad. Ante los rumores de infidelidad, la influencer se mostró indiferente al revuelo, y durante el fin de semana salió de fiesta con sus amigas.

.

En las últimas horas, se conoció que habría una nueva tercera en discordia entre el cumbiero y la joven de 23 años, una bailarina llamada Micaela Salatino, que este miércoles dio su versión de los hechos en "Nosotros a la mañana".

En el programa de El Trece, Salatino aseguró que Tamara la amenazó. "Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina no era yo", explicó.

La supuesta amante de L-Gante dijo que Tamara Báez la amenazó.

"Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video (...) Tamara me ataca porque yo en el video dije que de los cuernos nadie se salva, y que ella no es mi amiga", agregó la bailarina.

Al parecer, Tamara Báez vio la transmisión del programa en vivo, y se burló sin rodeos de Salatino por sus declaraciones. La madre de Jamaica sacó una foto de la bailarina hablando en la televisión, y se rió en mayúsculas al respecto.

Tamara Báez se rió en sus redes de la acusación.

