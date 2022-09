L-Gante se encuentra en el centro de la polémica después que se filtrara un video suyo saliendo de un hotel alojamiento con una rumoreada bailarina de su equipo. Si bien los protagonistas, tanto el cantante de "Cumbia 420" como la joven llamada Luli Romero desmintieron las versiones, Tamara Báez tomó una contundente decisión.

Desde asegurar en Instagram que iniciará acciones legales hasta revelar que está "soltera" durante una noche de baile junto a sus amigas, la mamá de Jamaica no se mostró afectada por el escándalo.

Sin embargo, se conoció que habría una nueva tercera en discordia entre L-Gante y la joven de 23 años, una bailarina llamada Micaela Salatino, quien visitó "Nosotros a la Mañana" y reveló que Tamara la amenazó.

"Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina no era yo", comenzó la joven en El Trece.

¿L-Gante y Tamara Báez se encuentran separados tras el escándalo de infidelidad?

"Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video", aclaró sobre los rumores.

.

Salatino aseguró que no fue la amante de L-Gante con una pícara risa, un detalle que los panelistas del ciclo remarcaron: "Tamara me ataca porque yo en el video dije que de los cuernos nadie se salva, y que ella no es mi amiga. Yo hablé de la movida en general, porque suelen pasar estas cosas. Puso un choclo así bardeándome, y después puso que no me iba a dar fama”.

Y cerró contudentente sobre las motivaciones de Tamara: “Capaz tiene el cul... sucio. Si no ¿Por qué saltas así? Si solo hice un video jodiendo. Acá nadie es un santo tampoco. Yo en mi video hablé en general. Yo no estoy saliendo con él. En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me decían ‘Wanda Nara, China Suárez’. Me pusieron de todo"