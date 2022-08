Hace tan solo unos días, L-Gante invitó a Marcelo Tinelli y a su equipo a comer un asado a su casa de General Rodríguez. Horas después del encuentro, Tamara Báez reveló que se ausentó, tanto ella como su hija Jamaica, ya que se encontraba enferma con "vómitos y fiebre".

En ese sentido, la joven oriunda de Barrio Bicentenario le dedicó un filoso mensaje al cantante de "Cumbia 420" y se quejó que no estuvo a su lado para acompañarla cuando más débil se encontraba, motivo por el que debió recibir asistencia médica urgente.

.

Al escándalo entre la pareja se suma que Estefi Berardi, panelista de "LAM", aseguró que los jóvenes están separados a raíz de la participación del artista en "Canta conmigo ahora": "Ellos van y vienen, esto él lo ha contado en varias notas. Pero a mí la info que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado".

Ante las distintas especulaciones sobre su relación sentimental, la mamá de Jamaica utilizó su cuenta de Instagram verificada, en la que ya cuenta con más de 800 mil seguidores, para desmentir un rumor muy recurrente: "No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no, no, no, no".